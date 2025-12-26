İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "Zenit" Azərbaycan millisinin futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:03
    Zenit Azərbaycan millisinin futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Rusiyanın "Zenit" klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu Nigar Mirzəliyevaya yeni müqavilə təklif edib.

    Bu barədə "Report"a 23 yaşlı müdafiəçi məlumat verib.

    Yığma üzvü hələlik qərar vermədiyini diqqətə çatdırıb:

    "Yanvarda komandamız yeni mövsüm üçün toplanacaq. Klubla daha 1 illik müqaviləm qalıb. "Zenit" mənə yeni sözləşmə də təklif edib. Ancaq bununla bağlı hələlik qərara gəlməmişəm. Fikirləşdikdən sonra düzgün olan addımı atacağam".

    N.Mirzəliyeva başqa təkliflərinin olduğunu da sözlərinə əlavə edib:

    "Avropa ölkələrinin birində özümü inkişaf etdirmək istəyirəm. Yaxşı təklif olsa, düşünəcəyəm, dəyərləndirəcəyəm".

    Qeyd edək ki, Nigar Mirzəliyevanın "Zenit"lə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin sonunadək qüvvədədir.

    "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

