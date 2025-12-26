Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

    Футбол
    • 26 декабря, 2025
    • 13:24
    Зенит предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

    Российский клуб "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиевой.

    Об этом Report сообщила 23-летняя футболистка.

    Член сборной отметила, что пока не приняла решение.

    "В январе наша команда соберется на новый сезон. У меня остался еще 1 год контракта с клубом. "Зенит" также предложил мне новое соглашение. Однако я еще не приняла решения", - сказала Мирзалиева.

    Она отметила, что у нее есть другие предложения и желание играть в одной из европейских стран: "Если будет хорошее предложение, я подумаю, оценю его".

    Отметим, что действующий контракт Нигяр Мирзалиевой с "Зенитом" истекает в конце 2026 года.

    ФК "Зенит" Нигяр Мирзалиева контракт
    "Zenit" Azərbaycan millisinin futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Последние новости

    13:27

    ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человек

    Происшествия
    13:27

    Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-дениз

    Энергетика
    13:24

    "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

    Футбол
    13:18

    Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограничено

    Инфраструктура
    13:14

    ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане

    Другие страны
    13:12

    Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждение

    Наука и образование
    13:10

    Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в Каире

    Инфраструктура
    13:06

    Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалога

    Религия
    13:03

    AMZA изучила соцпотребности пострадавших от мин и НРБ в 8 районах и городах Азербайджана

    Внутренняя политика
    Лента новостей