Российский клуб "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиевой.

Об этом Report сообщила 23-летняя футболистка.

Член сборной отметила, что пока не приняла решение.

"В январе наша команда соберется на новый сезон. У меня остался еще 1 год контракта с клубом. "Зенит" также предложил мне новое соглашение. Однако я еще не приняла решения", - сказала Мирзалиева.

Она отметила, что у нее есть другие предложения и желание играть в одной из европейских стран: "Если будет хорошее предложение, я подумаю, оценю его".

Отметим, что действующий контракт Нигяр Мирзалиевой с "Зенитом" истекает в конце 2026 года.