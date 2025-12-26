"Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана
Футбол
- 26 декабря, 2025
- 13:24
Российский клуб "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиевой.
Об этом Report сообщила 23-летняя футболистка.
Член сборной отметила, что пока не приняла решение.
"В январе наша команда соберется на новый сезон. У меня остался еще 1 год контракта с клубом. "Зенит" также предложил мне новое соглашение. Однако я еще не приняла решения", - сказала Мирзалиева.
Она отметила, что у нее есть другие предложения и желание играть в одной из европейских стран: "Если будет хорошее предложение, я подумаю, оценю его".
Отметим, что действующий контракт Нигяр Мирзалиевой с "Зенитом" истекает в конце 2026 года.
Последние новости
13:27
ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человекПроисшествия
13:27
Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-денизЭнергетика
13:24
"Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной АзербайджанаФутбол
13:18
Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограниченоИнфраструктура
13:14
ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в ЛиванеДругие страны
13:12
Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждениеНаука и образование
13:10
Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в КаиреИнфраструктура
13:06
Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалогаРелигия
13:03