İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səudiyyə Ərəbistanı Yəmənə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:04
    Səudiyyə Ərəbistanı Yəmənə hava zərbələri endirib

    Səudiyyə Ərəbistanının Hərbi Hava Qüvvələri Yəmənin şərqində Cənubi Keçid Şurasının mövqelərinə hava zərbələri endirib.

    Bu barədə "Report" "Wtopnews"a istinadən xəbər verir.

    Respublikanın cənubunda əhəmiyyətli əraziləri nəzarətdə saxlayan Cənubi Keçid Şurası zərbələrin Hadramaut əyalətinə endirildiyini bildirib. Hələlik zərbələr nəticəsində xəsarət alanların olub-olmadığı məlum deyil.

    Daha əvvəl Ər-Riyad Cənubi Keçid Şurasından onların nəzarətinə keçmiş Hadramaut və Əl-Mahra əyalətlərindən qoşunlarını çıxarmağı tələb etmişdi.

    Cənubi Keçid Şurası Yəməndə 2017-ci ildə yaradılmış siyasi və hərbi təşkilatdır.

    Səudiyyə Ərəbistan Yəmən Hava zərbələri
    Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

    Son xəbərlər

    13:32
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    13:21

    Litvada fırtına səbəbindən 7 mindən çox sakin işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    13:04

    Rusiyanın Rostov vilayətində yük qatarı relsdən çıxıb

    Region
    12:47

    Myanmada ümumxalq seçkiləri keçirilir

    Digər ölkələr
    12:29

    "Mançester Yunayted" yeni hücumçu ilə danışıqlar aparır

    Futbol
    12:16

    Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    12:09

    Gədəbəydə qarın hündürlüyü 20 sm-i keçib, avtomobil yolları buz bağlayıb

    Ekologiya
    11:58

    Zığ dairəsi-hava limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    11:55

    Bəzi ərazilərdə yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti