Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по позициям Южного переходного совета (ЮПС) на востоке Йемена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Wtopnews.

Южный переходный совет (ЮПС), контролирующий значительные территории на юге республики, заявил, что удары были нанесены в провинции Хадрамаут. Пока неясно, есть ли пострадавшие в результате ударов.

Накануне Эр-Рияд призвал ЮПС вывести войска из ранее взятых ими под контроль провинций Хадрамаут и Эль-Махра.

Южный Переходный Совет (ЮПС) - это политическая и военная организация в Йемене, созданная в 2017 году.