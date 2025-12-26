Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 12:46
    Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

    ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по позициям Южного переходного совета (ЮПС) на востоке Йемена.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Wtopnews.

    Южный переходный совет (ЮПС), контролирующий значительные территории на юге республики, заявил, что удары были нанесены в провинции Хадрамаут. Пока неясно, есть ли пострадавшие в результате ударов.

    Накануне Эр-Рияд призвал ЮПС вывести войска из ранее взятых ими под контроль провинций Хадрамаут и Эль-Махра.

    Южный Переходный Совет (ЮПС) - это политическая и военная организация в Йемене, созданная в 2017 году.

    Səudiyyə Ərəbistanı Yəmənə hava zərbələri endirib

