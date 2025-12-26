İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycan Böyük Britaniyaya zeytun yağı tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:47
    Azərbaycan Böyük Britaniyaya zeytun yağı tədarük etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 5,89 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 349 ton zeytun yağı ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 13 % az, kəmiyyət olaraq – 36 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyəyə 2 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 4 dəfə çox) 606 ton (+6 dəfə), Rusiyaya 1,99 milyon ABŞ dolları dəyərində (-42 %) 304 ton (-35 %), İsrailə 796 min ABŞ dolları dəyərində (+33 %) 220 ton (+2,5 dəfə), Amerika Birləşmiş Ştatlarına 299 min ABŞ dolları dəyərində (+17 %) 71 ton (+2 dəfə), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 295 min ABŞ dolları dəyərində (-40 %) 88 ton (dəyişməyib) məhsul satıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Böyük Britaniyaya (84,2 min ABŞ dolları dəyərində 8 ton), Səudiyyə Ərəbistanına (0,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) və Yaponiyaya (0,32 min ABŞ dolları dəyərində 0,23 ton) həyata keçirilib.

    Dövlət Statistika Komitəsi zeytun yağı Türkiyə Rusiya Böyük Britaniya ABŞ İsrail BƏƏ Yaponiya

