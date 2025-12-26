Naxçıvanın bəzi hissələrində iki saat işıq olmayacaq
Energetika
- 26 dekabr, 2025
- 13:10
Naxçıvan şəhərinin bəzi məhəllərində elektrik enerjisinin verilişində iki saatlıq fasilə yaranacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, dekabrın 26-da Naxçıvan şəhərində "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) tərəfindən 2025–2026-cı illərin qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində təsdiq olunmuş tədbirlər planına uyğun olaraq təmir-bərpa işləri aparılacaq.
Bu çərçivədə 110/35/10 kv-luq Naxçıvan yarımstansyasınıdan çıxan 10-kV-luq 19 nömrəli elektrik verilişinin hava xəttində həyata keçiriləcəyi ilə əlaqədar saat 15:00-dan 17:00-dək Naxçıvan şəhərinin 56, 58 və 60-cı məhəllələrində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.
