    В Джебраиле заложены фундаменты второго и третьего жилых комплексов

    • 28 октября, 2025
    • 15:37
    В Джебраиле заложены фундаменты второго и третьего жилых комплексов

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в городе Джебраил.

    Как сообщает Report, второй жилой комплекс будет создан на территории площадью 5,28 гектара. В рамках проекта планируется построить 23 пяти- и шестиэтажных здания, в которых будет в общей сложности 615 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. В комплексе будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания жильцов.

    Затем глава государства заложил фундамент третьего жилого комплекса, который будет построен в городе. Общая площадь этого комплекса также превышает 5 гектаров. Планируется построить 25 пяти-, шести- и семиэтажных зданий. В них будет 746 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир.

    Оба комплекса будут построены в соответствии с современными стандартами, оснащены необходимой социальной инфраструктурой и станут очередным важным шагом на пути к восстановлению города Джебраил.

    Ильхам Алиев президент Джебраильский район
