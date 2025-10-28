İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:36
    Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməlini qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci yaşayış kompleksi 5,28 hektar ərazidə salınacaq.

    Layihə çərçivəsində 5 və 6 mərtəbəli 23 bina inşa ediləcək. Binalarda bir, iki, üç, dörd və beş otaqdan ibarət ümumilikdə 615 mənzil olacaq. Kompleksdə sakinlərin rahat yaşayışı üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq.

    Dövlət başçısı daha sonra şəhərdə inşa ediləcək üçüncü yaşayış kompleksinin təməlini qoyub. Bu kompleksin də ümumi sahəsi 5 hektardan artıqdır. Burada 5, 6 və 7 mərtəbəli 25 binanın tikintisi planlaşdırılır. Layihəyə əsasən binalarda bir, iki, üç, dörd və beşotaqlı olmaqla 746 mənzilin inşası nəzərdə tutulur.

    Hər iki kompleks müasir standartlara uyğun şəkildə tikiləcək, zəruri sosial infrastrukturla təchiz ediləcək və Cəbrayıl şəhərinin bərpası istiqamətində atılan növbəti mühüm addım olacaq.

    İlham Əliyev Cəbrayıl yaşayış kompleksləri "Böyük Qayıdış"
    Foto
    В Джебраиле заложены фундаменты второго и третьего жилых комплексов
    Foto
    Foundation stone laid for second and third residential complexes in Jabrayil city

    Son xəbərlər

    15:41

    Prezident Cəbrayılda "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    DSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:37

    Keniyada təyyarə qəzaya uğrayıb, 11 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub

    Daxili siyasət
    15:35

    BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

    Din
    15:34
    Foto

    Ruben Vardanyana yeni vəkil təyin olunub

    Hadisə
    15:31

    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:31

    Dünya Bankı: Azərbaycanın dövlət borcu 2025-ci ildə ÜDM-in 23 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti