Трамп: Пришло время искать новое руководство Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пришло время для поиска нового руководства Ирана.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью американской газете Politico.

"Пришло время искать новое руководство в Иране", - полагает глава вашингтонской администрации. По версии Трампа, власти исламской республики несут ответственность за "полное уничтожение страны и применение насилия в невиданных ранее масштабах".

"Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля", - считает Трамп.

Он утверждал, что Иран является "худшим в мире местом для жизни из-за плохого руководства".