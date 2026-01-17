Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Пришло время искать новое руководство Ирана

    Другие
    • 17 января, 2026
    • 22:22
    Трамп: Пришло время искать новое руководство Ирана

    Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пришло время для поиска нового руководства Ирана.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью американской газете Politico.

    "Пришло время искать новое руководство в Иране", - полагает глава вашингтонской администрации. По версии Трампа, власти исламской республики несут ответственность за "полное уничтожение страны и применение насилия в невиданных ранее масштабах".

    "Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля", - считает Трамп.

    Он утверждал, что Иран является "худшим в мире местом для жизни из-за плохого руководства".

    Дональд Трамп США Иран смена руководства
    Tramp: İrana yeni rəhbər axtarmağın vaxtı çatıb

    Последние новости

    23:03

    Макрон назвал недопустимым введение пошлин США из-за Гренландии

    Другие страны
    22:55

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС в Газе

    Другие страны
    22:43

    Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

    Другие страны
    22:22

    Трамп: Пришло время искать новое руководство Ирана

    Другие
    22:05

    В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста

    В регионе
    21:48

    В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек

    Другие страны
    21:45

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:29

    Власти в Харькове заявили об ударе РФ по критической инфраструктуре

    Другие страны
    21:14

    Нетаньяху: Состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей