    Tramp: İrana yeni rəhbər axtarmağın vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 22:33
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana yeni rəhbər axtarmağın vaxtının çatdığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Politico" qəzetinə verdiyi müsahibədə danışıb.

    Trampın fikrincə, İranın hakimiyyəti ölkənin tamamilə məhv edilməsinə və əvvəllər görünməmiş miqyasda zorakılığın tətbiq edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

    "Ölkənin, hətta çox aşağı səviyyədə olsa belə, fəaliyyətini davam etdirməsi üçün rəhbərlik minlərlə insanı öldürməkdənsə, mənim ABŞ-də etdiyim kimi, nəzarəti saxlamaq üçün düzgün idarəetməyə diqqət yetirməlidir", - Tramp vurğulayıb.

    O, İranı yaşamaq üçün "dünyanın ən pis yeri" adlandırıb.

