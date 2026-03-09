İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    NBC: Tramp İran neftini ələ keçirmə ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 21:49
    NBC: Tramp İran neftini ələ keçirmə ehtimalını istisna etməyib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Amerika hakimiyyətinin İran neftini ələ keçirə biləcəyini etiraf etsə də, bu məsələnin müzakirəsini vaxtından əvvəl olduğunu hesab edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" telekanalı Amerika lideri ilə telefon müsahibəsinə əsasən məlumat yayıb.

    Tramp, bu kontekstdə ABŞ-ın yanvar ayında ölkə lideri Nikolas Maduronun tutulması üçün xüsusi əməliyyat keçirdiyi Venesuelanı xatırladıb. O vaxtdan bəri Tramp administrasiyası Venesuelanın neft ehtiyatlarının təhlükəsizliyini təmin etmək və inkişaf etdirmək üçün addımlar atır. Amerika lideri ötən il "Ölkədə vəziyyət" adlı çıxışında ABŞ-ın artıq Venesueladan 80 milyon bareldən çox neft aldığını bildirmişdi.

    Telekanal Trampın sözlərini sitat gətirib: "Venesuelaya baxın. İnsanlar bu barədə düşünürlər, amma bu barədə danışmaq üçün hələ tezdir".

    NBC-nin məlumatına görə, İran neftinin bir hissəsi üzərində nəzarət ABŞ-Çin münasibətlərini daha da gərginləşdirə bilər. İran neftinin təxminən 80%-i dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı və ABŞ-ın əsas geosiyasi rəqibi olan Çinə ixrac olunur.

    Ötən həftə sonu ABŞ, İsrail və İran arasındakı müharibə səbəbindən neftin qiyməti barel üçün 100 dolları keçib. İran dünyanın doqquzuncu ən böyük neft istehsalçısıdır və ümumi istehsalın təxminən 5%-ni təşkil edir.

    İran neft kəməri ABŞ
    NBC: Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти

