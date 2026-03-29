    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıb

    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıb

    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən "Şərq – Qərb" boru kəməri ilə neft nəqlini maksimum səviyyəyə, sutkada 7 milyon barrelə qədər artırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "Bloomberg" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu neft kəməri krallığın şərqindəki yataqları Qırmızı dəniz sahilindəki terminallarla birləşdirir və ABŞ ilə İsrailin fevralın 28-də başlayan hərbi əməliyyatından sonra İranın bağladığı Hörmüz boğazından yan keçməklə tədarükü həyata keçirməyə imkan verir.

    Agentliyin məlumatına görə, boğaz bağlanana qədər bu marşrut vasitəsilə hər gün təxminən 15 milyon barrel neft nəql edilirdi.

    "Bloomberg"in həmsöhbətləri bildiriblər ki, Hörmüz boğazı bağlandıqdan sonra tanker axınları Səudiyyə Ərəbistanının Qırmızı dənizdəki Yanbu limanına istiqamətləndirilib. Hazırda bu liman vasitəsilə xam neft ixracının həcmi sutkada 5 milyon barrelə çatır.

    Bununla yanaşı, mənbələrin məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanının ümumi ixrac həcmi sutkada 700-900 min barrel təşkil edir, boru kəməri ilə hər gün nəql edilən 7 milyon barrelin təxminən 2 milyonu isə Səudiyyə Ərəbistanın neft emalı zavodlarının daxili ehtiyaclarına yönəldilir.

    "Kpler" analitik şirkətinin məlumatına görə, martın 1-dən 26-dək olan dövrdə Hörmüz boğazı vasitəsilə daşımaların həcmi 95% azalıb.

    Qeyd edək ki, martın 25-də İran hakimiyyəti Çin, Rusiya, Hindistan, İraq və Pakistan da daxil olmaqla, dost dövlətlərin gəmilərinə dəniz dəhlizindən keçməyə icazə verildiyini elan edib. Daha sonra oxşar icazəni Malayziya da alıb.

    Hörmüz boğazında gərginlik Səudiyyə Ərəbistanının Şərq-Qərb boru kəməri Qırmızı dənizlə neft nəqli ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Саудовская Аравия задействовала на полную мощность нефтепровод в обход Ормузского пролива

    02:37

    "Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    Digər ölkələr
    02:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir

    Daxili siyasət
    01:44

    Türkiyə və Yunanıstanda miqrant qaçaqmalçılığı ilə bağlı 75 Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib

    Hadisə
    01:10

    Pakistan və İranın XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    00:50

    İtaliyada müharibə əleyhinə "No Kings" aksiyasına dəstək verilib

    Digər ölkələr
    00:21

    İran Pakistan gəmilərinin Hörmüz boğazından keçidinə icazə verib

    Digər ölkələr
    23:52

    İran Bərzaninin evinə PUA hücumunu pisləyib

    Region
    23:45

    Zelenski: Ukrayna təhlükəsizlik sahəsində təcrübəsini Qətərlə bölüşür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti