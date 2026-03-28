    Саудовская Аравия задействовала на полную мощность нефтепровод в обход Ормузского пролива

    Другие страны
    • 28 марта, 2026
    • 23:03
    Саудовская Аравия задействовала на полную мощность нефтепровод в обход Ормузского пролива

    Саудовская Аравия увеличила прокачку нефти по трубопроводу "Восток – Запад", проходящему в обход Ормузского пролива, до максимального уровня - 7 млн баррелей в сутки.

    Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

    Отмечается, что данный нефтепровод связывает месторождения на востоке королевства с терминалами на побережье Красного моря и позволяет осуществлять поставки в обход Ормузского пролива, который Иран заблокировал после начала 28 февраля военной операции США и Израиля.

    По информации агентства, до закрытия пролива через этот маршрут ежедневно транспортировалось около 15 млн баррелей нефти.

    Собеседники Bloomberg сообщили, что после блокировки Ормузского пролива танкерные потоки были перенаправлены в саудовский порт Янбу на Красном море. В настоящее время объем экспорта сырой нефти через этот порт достигает 5 млн баррелей в сутки.

    При этом, по данным источников, общий объем экспорта Саудовской Аравии составляет от 700 тыс. до 900 тыс. баррелей в сутки, а из 7 млн баррелей, прокачиваемых по трубопроводу ежедневно, около 2 млн направляются на внутренние нужды саудовских НПЗ.

    Согласно информации аналитической компании Kpler, в период с 1 по 26 марта объем перевозок через Ормузский пролив сократился на 95%.

    Напомним, 25 марта иранские власти объявили о разрешении на проход по морскому коридору судам дружественных государств, в числе которых Китай, Россия, Индия, Ирак и Пакистан. Позднее аналогичное разрешение получила и Малайзия.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
