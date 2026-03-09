Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    NBC: Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти

    NBC: Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти

    Президент США Дональд Трамп допустил, что американские власти могут осуществить захват иранской нефти.

    Как передает Report, об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News.

    Он упомянул в данном контексте Венесуэлу, где в январе США провели спецоперацию по захвату лидера страны Николаса Мадуро. С тех пор администрация Трампа предпринимает шаги по обеспечению безопасности и освоению нефтяных запасов Венесуэлы. В своей прошлогодней речи "О положении в стране" американский лидер заявил, что США уже получили из Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти.

    "Посмотрите на Венесуэлу... Люди об этом думают, но пока рано об этом говорить", - приводит телеканал слова Трампа.

    По утверждению NBC, контроль над частью иранской нефти может обострить отношения США с Китаем. Около 80% иранской нефти экспортируется в КНР, вторую по величине экономику мира и главного геополитического соперника США.

    В минувшие выходные цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны между США и Израилем и Ираном. На Исламскую Республику занимает девятое место в мире по добыче нефти, на его долю приходится около 5% от общего объема добычи.

