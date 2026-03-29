    "Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    • 02:37
    Hizbullah Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    Son 24 saat ərzində "Hizbullah" Livandan 250-yə yaxın mərmi atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərbi qaydalara uyğun olaraq anonimlik şərti ilə danışan İsrail hərbi rəsmisinə istinadən "Associated Press" məlumat yayıb.

    Rəsmi nümayəndə bildirib ki, mərmilərin əksəriyyəti Livanın cənubunda fəaliyyət göstərən İsrail əsgərlərini hədəf alıb. Mərmilərdən yalnız 23-ü İsrailə atılıb. İsrailin şimalında həm "Hizbullah", həm də İran tərəfindən gələn mərmilər barədə xəbərdarlıq edən sirenlər hələ də davamlı olaraq səslənməkdədir.

    İsrail hərbçiləri bildiriblər ki, "Hizbullah"ın raket atəşləri nəticəsində ən azı doqquz əsgər yaralanıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    "Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатам

    Son xəbərlər

    03:18

    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıb

    02:37

    "Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    02:04
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir

    01:44

    Türkiyə və Yunanıstanda miqrant qaçaqmalçılığı ilə bağlı 75 Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib

    01:10

    Pakistan və İranın XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər

    00:50

    İtaliyada müharibə əleyhinə "No Kings" aksiyasına dəstək verilib

    00:21

    İran Pakistan gəmilərinin Hörmüz boğazından keçidinə icazə verib

    23:52

    İran Bərzaninin evinə PUA hücumunu pisləyib

    23:45

    Zelenski: Ukrayna təhlükəsizlik sahəsində təcrübəsini Qətərlə bölüşür

