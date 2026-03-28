"Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатам
- 28 марта, 2026
- 22:48
За последние 24 часа "Хезболла" выпустила из Ливана около 250 снарядов.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на израильского военного чиновника, говорившего на условиях анонимности в соответствии с военными правилами.
Официальный представитель заявил, что большинство снарядов были нацелены на израильских солдат, действующих на юге Ливана, и только 23 из них пересекли границу с Израилем. На севере Израиля по-прежнему постоянно звучат сирены, предупреждающие о снарядах как со стороны "Хезболлах", так и со стороны Ирана.
Израильские военные заявили, что в результате ракетных обстрелов со стороны "Хезболлах" по меньшей мере девять солдат получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
