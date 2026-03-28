"Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатам

За последние 24 часа "Хезболла" выпустила из Ливана около 250 снарядов.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на израильского военного чиновника, говорившего на условиях анонимности в соответствии с военными правилами.

Официальный представитель заявил, что большинство снарядов были нацелены на израильских солдат, действующих на юге Ливана, и только 23 из них пересекли границу с Израилем. На севере Израиля по-прежнему постоянно звучат сирены, предупреждающие о снарядах как со стороны "Хезболлах", так и со стороны Ирана.

Израильские военные заявили, что в результате ракетных обстрелов со стороны "Хезболлах" по меньшей мере девять солдат получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.