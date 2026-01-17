Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Трамп: Пришло время искать новое руководство для Ирана

    • 17 января, 2026
    • 22:22
    Трамп: Пришло время искать новое руководство для Ирана

    Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пришло время для поиска нового руководства для Ирана.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью американской газете Politico.

    "Пришло время искать новое руководство для Иране", - полагает глава вашингтонской администрации. По версии Трампа, власти исламской республики несут ответственность за "полное уничтожение страны и применение насилия в невиданных ранее масштабах".

    "Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля", - считает Трамп.

    Он утверждал, что Иран является "худшим в мире местом для жизни из-за плохого руководства".

