    Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территории

    • 23 сентября, 2025
    • 23:18
    Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территории

    Президент США Дональд Трамп не исключил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет вернуть все свои оккупированные территории.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Изучив и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, и увидев экономические проблемы, которые это причиняет РФ, я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, позволяющем сражаться и ВЕРНУТЬ всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?", - написал Трамп.

    По его словам, Россия бессмысленно воюет 3,5 года в войне, которую реальная военная держава должна была выиграть менее чем за неделю: "Фактически, это очень похоже на то, что они выглядят как "бумажный тигр"".

    "Путин и Россия находятся в БОЛЬШИХ экономических проблемах, и сейчас время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам благополучия. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы Альянс делал с ним то, что они хотят. Удачи всем!", - подытожил Трамп.

