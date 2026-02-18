Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

Посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудил с председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым вопросы практической реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного в прошлом году в Токио.

Как передает Report, об этом посол написал в соцсетях.

"Обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, которое является одним из важных приоритетов для Украины в условиях продолжающейся полномасштабной российско-украинской войны",- написал он.

Стороны также, отметили важность обмена опытом, подготовки специалистов, внедрения современных технологий в разминировании. Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за последовательную поддержку и солидарность, в том числе за передачу машины для разминирования Revival-P.

"По итогам встречи достигнуты договоренности о конкретных шагах по расширению сотрудничества, в частности об активизации экспертного диалога, реализации совместных учебных программ и проработке новых форматов взаимодействия между профильными структурами двух государств",- подчеркнул посол.

Посол добавил, что в Киеве рассматривают сотрудничество с Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования как важный вклад в укрепление региональной безопасности и международной стабильности.

Напомним, меморандум о сотрудничестве между ANAMA и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям был подписан в октябре прошлого года на полях Международной конференции по противоминной деятельности Украины в Токио.