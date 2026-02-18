Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 12:16
    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудил с председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым вопросы практической реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного в прошлом году в Токио.

    Как передает Report, об этом посол написал в соцсетях.

    "Обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, которое является одним из важных приоритетов для Украины в условиях продолжающейся полномасштабной российско-украинской войны",- написал он.

    Стороны также, отметили важность обмена опытом, подготовки специалистов, внедрения современных технологий в разминировании. Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за последовательную поддержку и солидарность, в том числе за передачу машины для разминирования Revival-P.

    "По итогам встречи достигнуты договоренности о конкретных шагах по расширению сотрудничества, в частности об активизации экспертного диалога, реализации совместных учебных программ и проработке новых форматов взаимодействия между профильными структурами двух государств",- подчеркнул посол.

    Посол добавил, что в Киеве рассматривают сотрудничество с Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования как важный вклад в укрепление региональной безопасности и международной стабильности.

    Напомним, меморандум о сотрудничестве между ANAMA и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям был подписан в октябре прошлого года на полях Международной конференции по противоминной деятельности Украины в Токио.

    Украина ANAMA Юрий Гусев российско-украинская война Вугар Сулейманов
    Ukraine's ambassador discusses mine-clearing cooperation with ANAMA head
    Ты - Король

    Последние новости

    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    12:15

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $69

    Энергетика
    12:13

    Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

    Наука и образование
    12:13

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    12:11
    Фото

    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Внутренняя политика
    12:09

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

    Бизнес
    12:09

    В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

    Kультурная политика
    Лента новостей