İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Ukraynanın minatəmizləmə strukturları arasında yeni əməkdaşlıq formatları hazırlanacaq

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 12:42
    Azərbaycan və Ukraynanın minatəmizləmə strukturları arasında yeni əməkdaşlıq formatları hazırlanacaq

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovla ötən il Tokioda imzalanmış Əməkdaşlıq Memorandumunun praktiki icrası məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.

    "Davam edən genişmiqyaslı Rusiya-Ukrayna müharibəsi şəraitində Ukrayna üçün mühüm prioritetlərdən biri olan humanitar minatəmizləmə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə etdik", - o yazıb.

    Tərəflər həmçinin partlayıcı əşyaların aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi sahəsində müasir texnologiyaların tətbiqinin, mütəxəssislərin hazırlanmasının, təcrübə mübadiləsinin aparılmasının, eləcə də beynəlxalq humanitar təşəbbüslər çərçivəsində səylərin əlaqələndirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

    Ukrayna tərəfi ardıcıl dəstəyə və həmrəyliyə, o cümlədən artıq bir neçə ildir Ukrayna ərazilərinin partlayıcı əşyalardan təmizlənməsində istifadə olunan "Revival-P" minatəmizləmə maşınının təhvil verilməsinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib.

    "Görüşün sonunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi üzrə konkret addımlar, xüsusilə də ekspertlər arasında dialoqun aktivləşdirilməsi, birgə tədris proqramlarının həyata keçirilməsi və iki dövlətin müvafiq strukturları arasında yeni əməkdaşlıq formatlarının hazırlanması barədə razılaşmalar əldə edilib", - səfir vurğulayıb.

    Səfir əlavə edib ki, Kiyev Azərbaycanla humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı regional təhlükəsizliyin və beynəlxalq sabitliyin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə kimi qiymətləndirir.

    Xatırladaq ki, ötən ilin oktyabrında Yaponiyanın Tokio şəhərində keçirilən Ukraynada Mina Fəaliyyəti üzrə Konfrans çərçivəsində ANAMA ilə Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidməti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb.

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования
    Ukraine's ambassador discusses mine-clearing cooperation with ANAMA head

    Son xəbərlər

    13:01

    Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    12:59

    Buzovna qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:56

    Javlon Vahabov: Üç il ərzində Orta Dəhlizlə Azərbaycan ərazisindən daşımalar 90 % artıb

    Xarici siyasət
    12:55

    Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    12:53

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatının artımını proqnozlaşdırır

    Biznes
    12:50

    Serbiyalı ekspert: Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Xarici siyasət
    12:48

    Vüsalə Mahirqızı: Azərbaycanda xəbərdəki səhvləri düzəldən bir çox elektron alətlər yenilənməlidir

    Media
    12:45
    Foto

    Xocalı soyqırımının 34-cü ili ərəfəsində bir qrup Sumqayıt məktəblisi Memorial Soyqırımı Muzeyini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:42

    Azərbaycan və Ukraynanın minatəmizləmə strukturları arasında yeni əməkdaşlıq formatları hazırlanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti