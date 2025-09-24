İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Tramp Ukraynanın öz ərazilərini tam olaraq geri qaytara biləcəyini qeyd edib

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 00:35
    Tramp Ukraynanın öz ərazilərini tam olaraq geri qaytara biləcəyini qeyd edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynanın Avropa İttifaqının dəstəyi ilə bütün işğal olunmuş ərazilərini geri qaytara biləcəyini istisna etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşünün nəticələrinə dair "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Ukrayna ilə Rusiya arasındakı hərbi və iqtisadi vəziyyəti öyrənib tam başa düşdükdən və bunun Rusiyaya yaratdığı iqtisadi problemləri gördükdən sonra düşünürəm ki, Ukrayna Avropa İttifaqının dəstəyi ilə mübarizə aparmaq və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək imkanına malikdir. Zamanla, səbir və Avropanın, xüsusilə NATO-nun maliyyə dəstəyi ilə bu müharibənin başladığı ilkin sərhədlərə qayıtmaq tamamilə mümkündür. Niyə də olmasın?" – deyə Tramp bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya 3,5 ildir, mənasız müharibə aparır və əsl hərbi güc bu müharibəni bir həftədən az müddətdə qazanmalı idi:

    "Putin və Rusiya böyük iqtisadi problemlərlə üz-üzədir və indi Ukraynanın hərəkətə keçmək vaxtıdır. Hər halda, hər iki ölkəyə rifah arzulayıram. Biz NATO silahlarının tədarükünü davam etdirəcəyik ki, Alyans onlarla istədiyini edə bilsin. Hamıya uğurlar!"

    Donald Tramp Ukrayna Ərazi bütövlüyü
    Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территории

    Son xəbərlər

    01:21
    Foto

    Azərbaycanla Cibuti arasında Nyu-Yorkda viza ilə bağlı saziş imzalanıb

    Xarici siyasət
    01:14

    "Avroüçlük" İranı MAQATE-nin bütün nüvə obyektlərinə girişinə icazə verməyə çağırıb

    Region
    01:01
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:53
    Foto

    Oslonun mərkəzində güclü partlayış baş verib

    Digər ölkələr
    00:52
    Foto

    Nərimanovda nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    00:50
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:35

    Tramp Ukraynanın öz ərazilərini tam olaraq geri qaytara biləcəyini qeyd edib

    Digər ölkələr
    00:32

    Aİ Rusiya enerji resurslarının alınmasından birdəfəlik imtina etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:06

    Trampa qarşı sui-qəsdə cəhd edən şəxs bütün maddələr üzrə təqsirli bilinib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti