    • 22 января, 2026
    • 14:22
    Трамп: Азербайджан и Армения - мои друзья

    Лидеры Азербайджана и Армении являются моими друзьями.

    Как передает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

    "Армения, Азербайджан - я имею в виду, многие из этих лидеров стали моими друзьями. Они здесь", - сказал Трамп.

    ABŞ Prezidenti: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarımdır
    Trump: Azerbaijan and Armenia are my friends

