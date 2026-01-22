Трамп: Азербайджан и Армения - мои друзья

Лидеры Азербайджана и Армении являются моими друзьями.

Как передает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

"Армения, Азербайджан - я имею в виду, многие из этих лидеров стали моими друзьями. Они здесь", - сказал Трамп.