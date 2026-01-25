В Мозамбике от холеры умерли 32 человека

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 25 января, 2026
    • 18:35
    В Мозамбике зарегистрировано 2 650 случаев заражения холерой с начала эпидемии в сентябре 2025 года, из них 32 с летальным исходом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения южноафриканского государства.

    По данным ведомства, больше всего от эпидемии пострадали провинция Нампула - 17 погибших и 1 314 случаев заражения, Тете - соответственно 13 и 932, Кабу-Делгаду - 2 и 404.

    Отметим, что предыдущая вспышка холеры в Мозамбике (октябрь 2024 года - июль 2025 года) стала причиной гибели 64 человек, 4 420 заболели.

    По словам министра здравоохранения страны Уссени Иссе, для борьбы с холерой власти закупили за границей 3,5 млн доз вакцины. Поставлена задача решить проблему периодических эпидемий холеры к 2030 году.

