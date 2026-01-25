Mozambikdə vəbadan 32 nəfər ölüb
Mozambikdə 2025-ci ilin sentyabr ayından başlayan epidemiyadan bəri 2 650 vəbaya yoluxma halı qeydə alınıb, bunlardan 32-si ölümlə nəticələnib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Lusa" agentliyi ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinadən bildirib.
Nazirliyin məlumatına görə, epidemiyadan ən çox zərər çəkən əyalətlərdən olan Nampulada 17 ölüm və 1 314 yoluxma qeydə alınıb. Tetedə 13 ölüm və 932 yoluxma, Kabu-Delqaduda isə 2 ölüm və 404 yoluxma faktı olub.
Qeyd edək ki, Mozambikdə əvvəlki vəba epidemiyası (2024-cü ilin oktyabr - 2025-ci ilin iyul ayları) 64 nəfərin ölümünə səbəb olub, 4 420 nəfər xəstəliyə yoluxub.
Ölkənin səhiyyə naziri Usseni İssenin sözlərinə görə, vəba ilə mübarizə üçün hakimiyyət xaricdən 3,5 milyon doza vaksin alıb. Dövri vəba epidemiyaları problemini 2030-cu ilə qədər həll etmək planlaşdılır.