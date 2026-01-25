İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Mozambikdə vəbadan 32 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 19:14
    Mozambikdə vəbadan 32 nəfər ölüb

    Mozambikdə 2025-ci ilin sentyabr ayından başlayan epidemiyadan bəri 2 650 vəbaya yoluxma halı qeydə alınıb, bunlardan 32-si ölümlə nəticələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Lusa" agentliyi ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinadən bildirib.

    Nazirliyin məlumatına görə, epidemiyadan ən çox zərər çəkən əyalətlərdən olan Nampulada 17 ölüm və 1 314 yoluxma qeydə alınıb. Tetedə 13 ölüm və 932 yoluxma, Kabu-Delqaduda isə 2 ölüm və 404 yoluxma faktı olub.

    Qeyd edək ki, Mozambikdə əvvəlki vəba epidemiyası (2024-cü ilin oktyabr - 2025-ci ilin iyul ayları) 64 nəfərin ölümünə səbəb olub, 4 420 nəfər xəstəliyə yoluxub.

    Ölkənin səhiyyə naziri Usseni İssenin sözlərinə görə, vəba ilə mübarizə üçün hakimiyyət xaricdən 3,5 milyon doza vaksin alıb. Dövri vəba epidemiyaları problemini 2030-cu ilə qədər həll etmək planlaşdılır.

    Mozambik Vəba ölüm və yoluxma
    В Мозамбике от холеры умерли 32 человека

    Son xəbərlər

    19:17

    Azərbaycanlı beynəlxalq fiqurlu konkisürən İtaliyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    19:14

    Mozambikdə vəbadan 32 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:54

    Fırtınaya görə ABŞ-də təxminən 740 min ev elektriksiz qalıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:27

    İsrailin XİN başçısı Gideon Saarın Azərbaycan və Qazaxıstan səfəri başlayıb

    Xarici siyasət
    18:20

    Filippində şəhər meri sui-qəsddən sağ çıxıb

    Digər ölkələr
    17:57

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Sumqayıt"a qalib gələrək üçüncü sıraya yüksəlib

    Futbol
    17:50

    "Bild": Almaniya NATO müdafiəsinin əsas qovşaq nöqtəsinə çevrilir

    Digər ölkələr
    17:34

    Fransada "Grinch" tankerinin kapitanı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Qar voleybolu üzrə Azərbaycan Kuboku başa çatıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti