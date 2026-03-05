İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Elm və təhsil
    • 05 mart, 2026
    • 15:08
    Sabahın alimləri XV Respublika layihə müsabiqəsinin milli final mərhələsinin qalibləri mükafatlandırılıb

    "Sabahın alimləri" layihəsi yaradıcı və potensiallı gəncləri üzə çıxarmağa xidmət edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirnin müavini Firudin Qurbanov "Sabahın alimləri" XV Respublika layihə müsabiqəsinin milli final mərhələsinin mükafatlandırma mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, layihənin əsas məqsədinin yaradıcı və potensiallı gəncləri üzə çıxarmaqdır.

    Qeyd olunub ki, müsabiqəsinin tarixi 75 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və bu layihə uzun illərdir ABŞ-də keçirilir. Müsabiqə həmin ölkədə innovasiya və yaradıcı düşüncəyə əsaslanan elmi mühitin formalaşmasında mühüm rol oynayıb.

    Layihə çərçivəsində 1500 nəfərdən çox şagird iştirak edib, 113 nəfər qalib seçilib. Ümumi 760 layihədən 61 layihə qalib olub.

    F.Qurbanov əlavə edib ki, bu cür təşəbbüslər gənclərin xüsusilə süni intellekt və digər texnoloji sahələr üzrə bacarıqlarının inkişafına töhfə verir.

    Qeyd edək ki, "Sabahın alimləri" müsabiqəsi ölkəmizdə 3-5 mart tarixi ərzində "Society for Science" təşkilatı tərəfindən təşkil olunub və Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) çərçivəsində keçirilib.

