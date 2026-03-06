Армия обороны Израиля начала 15-ю волну ударов по Тегерану и Исфахану
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 17:26
Израиль начинает 15-ю волну ударов по инфраструктуре в Иране.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля начала волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране и Исфахане", - сказано в сообщении.
