    Армия обороны Израиля начала 15-ю волну ударов по Тегерану и Исфахану

    06 марта, 2026
    • 17:26
    Израиль начинает 15-ю волну ударов по инфраструктуре в Иране.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "Армия обороны Израиля начала волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране и Исфахане", - сказано в сообщении.

