İsrailin Tehran və İsfahana 15-ci hücum dalğası başlayıb
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 17:32
İsrail İranın infrastrukturuna 15-ci hücum dalğasına başlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.
"İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda və İsfahanda İran terror rejiminin infrastrukturuna yeni hücumlara başlayıb", - qeyd olunub.
