İsrailin Tehran və İsfahana 15-ci hücum dalğası başlayıb

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 17:32
    İsrail İranın infrastrukturuna 15-ci hücum dalğasına başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda və İsfahanda İran terror rejiminin infrastrukturuna yeni hücumlara başlayıb", - qeyd olunub.

    Армия обороны Израиля начала 15-ю волну ударов по Тегерану и Исфахану
    IDF launches its 15th wave of airstrikes against Tehran, Isfahan

