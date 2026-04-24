Сенатор США Стив Дэйнс возглавит делегацию в Китай перед визитом Трампа
24 апреля, 2026
- 07:11
Американский сенатор-республиканец Стив Дэйнс возглавит двухпартийную делегацию Конгресса США, которая на следующей неделе посетит Китай.
Как сообщает Report, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в состав делегации войдут пять человек. Визит начнется 1 мая и будет включать поездки в Шанхай и Пекин.
Отмечается, что поездка состоится накануне запланированного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Как ожидается, 14–15 мая он посетит Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Это станет первым визитом Трампа в Китай за восемь лет. Ранее поездка была отложена на фоне войны вокруг Ирана.
