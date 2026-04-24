Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Сенатор США Стив Дэйнс возглавит делегацию в Китай перед визитом Трампа

    Сенатор США Стив Дэйнс возглавит делегацию в Китай перед визитом Трампа

    Американский сенатор-республиканец Стив Дэйнс возглавит двухпартийную делегацию Конгресса США, которая на следующей неделе посетит Китай.

    Как сообщает Report, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в состав делегации войдут пять человек. Визит начнется 1 мая и будет включать поездки в Шанхай и Пекин.

    Отмечается, что поездка состоится накануне запланированного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Как ожидается, 14–15 мая он посетит Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Это станет первым визитом Трампа в Китай за восемь лет. Ранее поездка была отложена на фоне войны вокруг Ирана.

    ABŞ senatoru Stiv Deyns Trampdan əvvəl Çinə gedəcək nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək
    Trump ally Steve Daines to visit China as US turns up pressure before May summit

