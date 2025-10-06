Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан
Другие
- 06 октября, 2025
- 15:38
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Жапарова в аэропорту встретили министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
