    Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан

    • 06 октября, 2025
    • 15:38
    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Жапарова в аэропорту встретили министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

