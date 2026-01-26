Трамп: Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннеаполисе

Администрация США изучает все обстоятельства стрельбы, произошедшей 24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота), в результате которой сотрудником пограничной службы был застрелен мужчина.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью газете The Wall Street Journal, отвечая на вопрос о том, считает ли он оправданными действия пограничника, приведшие к гибели 37-летнего гражданина США Алекса Претти, работавшего медбратом.

"Мы изучаем, выясняем все и придем к заключению", - сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что негативно относится к любым случаям стрельбы. "Мне не нравится, когда происходит любая стрельба. Вместе с тем мне не нравится, когда кто-то выходит на протест, имея при себе очень мощное, полностью заряженное оружие с двумя снаряженными магазинами", - отметил президент США.

Кроме того, Трамп дал понять, что в перспективе сотрудники миграционных служб будут выведены из Миннеаполиса. "В какой-то момент мы уйдем. Они проделали феноменальную работу. Мы оставим там другую группу людей, которая будет заниматься расследованием финансовых махинаций", - заявил он.

Глава Белого дома также выразил мнение, что масштабы мошенничества в социальной сфере в Калифорнии могут оказаться значительно более серьезными, чем в Миннесоте.