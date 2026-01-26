Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Трамп: Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннеаполисе

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 06:18
    Трамп: Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннеаполисе

    Администрация США изучает все обстоятельства стрельбы, произошедшей 24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота), в результате которой сотрудником пограничной службы был застрелен мужчина.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью газете The Wall Street Journal, отвечая на вопрос о том, считает ли он оправданными действия пограничника, приведшие к гибели 37-летнего гражданина США Алекса Претти, работавшего медбратом.

    "Мы изучаем, выясняем все и придем к заключению", - сказал Трамп.

    При этом он подчеркнул, что негативно относится к любым случаям стрельбы. "Мне не нравится, когда происходит любая стрельба. Вместе с тем мне не нравится, когда кто-то выходит на протест, имея при себе очень мощное, полностью заряженное оружие с двумя снаряженными магазинами", - отметил президент США.

    Кроме того, Трамп дал понять, что в перспективе сотрудники миграционных служб будут выведены из Миннеаполиса. "В какой-то момент мы уйдем. Они проделали феноменальную работу. Мы оставим там другую группу людей, которая будет заниматься расследованием финансовых махинаций", - заявил он.

    Глава Белого дома также выразил мнение, что масштабы мошенничества в социальной сфере в Калифорнии могут оказаться значительно более серьезными, чем в Миннесоте.

    Дональд Трамп Администрация США стрельба

    Последние новости

    07:22

    Новая Зеландия намерена пересмотреть свое финансирование ВОЗ

    Другие страны
    06:46

    В Китае предостерегли жителей от контента с восхвалением западной культуры

    Другие страны
    06:18

    Трамп: Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннеаполисе

    Другие страны
    05:54

    СМИ: Число жертв крушения парома на Филиппинах возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    05:24

    Рубио и ас-Судани обсудили содержание боевиков ИГ в тюрьмах Ирака

    Другие страны
    04:41

    AP: В ДР Конго из-за атаки боевиков погибли 25 человек

    Другие страны
    04:17

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    03:55

    Писториус: Трампу стоит извиниться за слова о роли НАТО в операции в Афганистане

    Другие страны
    03:23

    Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме и под своим полным контролем

    Другие страны
    Лента новостей