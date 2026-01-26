Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Новая Зеландия намерена пересмотреть свое финансирование ВОЗ

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 07:22
    Новой Зеландии необходимо серьезно переосмыслить свои обязанности платить взносы для финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел страны Уинстон Питерс написал на своей странице в соцсети Х.

    Он отметил, что выход США из ВОЗ "ставит под сомнение нынешнее состояние организации и ее эффективность". "США покинули ВОЗ. Вот что происходит, когда кучка неизбранных бюрократов-глобалистов, [ни перед кем] не отчитываясь распоряжается деньгами налогоплательщиков всего мира", - указал Питерс, отметив также, что и Новой Зеландии необходимо серьезно взглянуть на то, "ответственно ли расходуются деньги налогоплательщиков за границей, а не внутри страны".

    Питерс также заявил, что ВОЗ "стала раздутой организацией, работающей не так, как следовало бы". "Нам нужно серьезно поговорить о своей ответственности перед народом Новой Зеландии", - сказал он в эфире радиостанции Radio New Zealand, напомнив, что "членство в ВОЗ обходится Новой Зеландии в миллионы долларов".

