Новая Зеландия намерена пересмотреть свое финансирование ВОЗ

Новой Зеландии необходимо серьезно переосмыслить свои обязанности платить взносы для финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, об этом министр иностранных дел страны Уинстон Питерс написал на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что выход США из ВОЗ "ставит под сомнение нынешнее состояние организации и ее эффективность". "США покинули ВОЗ. Вот что происходит, когда кучка неизбранных бюрократов-глобалистов, [ни перед кем] не отчитываясь распоряжается деньгами налогоплательщиков всего мира", - указал Питерс, отметив также, что и Новой Зеландии необходимо серьезно взглянуть на то, "ответственно ли расходуются деньги налогоплательщиков за границей, а не внутри страны".

Питерс также заявил, что ВОЗ "стала раздутой организацией, работающей не так, как следовало бы". "Нам нужно серьезно поговорить о своей ответственности перед народом Новой Зеландии", - сказал он в эфире радиостанции Radio New Zealand, напомнив, что "членство в ВОЗ обходится Новой Зеландии в миллионы долларов".