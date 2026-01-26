Рубио и ас-Судани обсудили содержание боевиков ИГ в тюрьмах Ирака

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 26 января, 2026
    • 05:24
    Американский госсекретарь Марко Рубио и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре 25 января обсудили вопросы, касающиеся содержания в тюрьмах на территории республики заключенных боевиков террористической группировки "Исламское государство" .

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

    "Госсекретарь дал высокую оценку инициативе правительства Ирака и его ведущей роли в ускорении перевода и содержании террористов ИГ на охраняемых объектах в Ираке после недавней нестабильности в северо-восточной части Сирии", - отмечается в документе. Как из него следует, Рубио и ас-Судани также говорили о "предпринимаемых дипломатических усилиях по обеспечению того, чтобы страны незамедлительно репатриировали своих граждан, находящихся в Ираке, для привлечения их к ответственности".

    По словам Пиготта, Рубио и ас-Судани "также обсудили консультации в Ираке о формировании правительства". Госсекретарь "подчеркнул, что контролируемое Ираном правительство не может успешно ставить интересы Ирака на первое место, удерживать Ирак от участия в региональных конфликтах или обеспечивать взаимовыгодное партнерство между США и Ираком".

