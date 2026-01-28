Минэнерго Казахстана назвало сроки восстановления выносного причала КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в настоящее время продолжает работу в штатном режиме, несмотря на повреждение одного из выносных причальных устройств.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, на данный момент КТК функционирует с использованием двух выносных причальных устройств - ВПУ №1 и ВПУ №3. Министр подчеркнул, что информация о работе консорциума только с одним устройством не соответствует действительности.

Министр сообщил, что для замены поврежденного оборудования были заказаны два новых выносных причальных устройства в Объединенных Арабских Эмиратах. "Они уже изготовлены, срок их доставки составляет около 30 дней. После прибытия в Казахстан монтаж и демонтаж ВПУ займет ориентировочно 40 дней", - отметил он.

Таким образом, общий срок установки двух новых устройств оценивается примерно в 70 дней, после чего КТК сможет работать с тремя ВПУ.

Аккенженов также опроверг утверждения о снижении мощности КТК, отметив, что его расчетная эксплуатация изначально предусматривает работу на двух ВПУ, тогда как третье устройство используется в резервном режиме.

По его словам, в настоящее время терминал ежедневно осуществляет погрузку двух полных танкеров, а острая ситуация с отгрузкой нефти уже снята.

Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажных катеров в акватории морского терминала КТК было повреждено выносное причальное устройство ВПУ №2.