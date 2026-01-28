Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере миграции

Азербайджан и Кыргызстан провели в режиме онлайн первые двусторонние консультации по вопросам сотрудничества в сфере миграции.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), консультации прошли в рамках реализации межправительственного соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Азербайджанскую делегацию возглавлял руководитель Главного управления миграционной политики и правового обеспечения ГМС, кыргызскую - руководитель Управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Стороны обменялись информацией о законодательстве в области миграции и имеющемся опыте регулирования миграционных процессов, а также обсудили новые направления сотрудничества между двумя странами в этой сфере.