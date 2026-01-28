Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере миграции
Внешняя политика
- 28 января, 2026
- 11:35
Азербайджан и Кыргызстан провели в режиме онлайн первые двусторонние консультации по вопросам сотрудничества в сфере миграции.
Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), консультации прошли в рамках реализации межправительственного соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Азербайджанскую делегацию возглавлял руководитель Главного управления миграционной политики и правового обеспечения ГМС, кыргызскую - руководитель Управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Стороны обменялись информацией о законодательстве в области миграции и имеющемся опыте регулирования миграционных процессов, а также обсудили новые направления сотрудничества между двумя странами в этой сфере.
Последние новости
12:51
Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородовИнфраструктура
12:47
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке Gulfood 2026 в ДубаеБизнес
12:44
Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощьСоциальная защита
12:40
Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработкиДругие страны
12:40
Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2Финансы
12:36
Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГВ регионе
12:36
Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMASСоциальная защита
12:35
Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением законаИнфраструктура
12:32