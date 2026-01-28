Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 11:35
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    Азербайджан и Кыргызстан провели в режиме онлайн первые двусторонние консультации по вопросам сотрудничества в сфере миграции.

    Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), консультации прошли в рамках реализации межправительственного соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    Азербайджанскую делегацию возглавлял руководитель Главного управления миграционной политики и правового обеспечения ГМС, кыргызскую - руководитель Управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

    Стороны обменялись информацией о законодательстве в области миграции и имеющемся опыте регулирования миграционных процессов, а также обсудили новые направления сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

    Кыргызстан миграция сотрудничество регулирование миграционных процессов
    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей