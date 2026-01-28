İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    28 yanvar, 2026
    • 10:58
    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın müzakirəsi istiqamətində onlayn formatda ilk ikitərəfli məsləhətləşmələr keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məsləhətləşmələr "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"in icrasından irəli gələrək baş tutub.

    Azərbaycan nümayəndə heyətinə DMX-nin Miqrasiya siyasəti və hüquqi təminat baş idarəsinin rəisi, Qırğızıstan nümayəndə heyətinə isə Əmək, Sosial Təminat və Miqrasiya Nazirliyinin Xarici miqrasiya idarəsinin rəisi rəhbərlik edib.

    Görüşdə iki ölkə arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdiyi vurğulanıb. Bu baxımdan keçirilən məsləhətləşmələrin əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub.

    Görüş zamanı tərəflər miqrasiya sahəsində qanunvericilik və miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi üzrə mövcud təcrübə barədə məlumat mübadiləsi aparıb, həmçinin iki ölkə arasında bu sahədə yeni əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере миграции

