Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане усилят меры по защите детей в трудной жизненной ситуации

    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 11:47
    В Азербайджане усилят меры по защите детей в трудной жизненной ситуации

    В Азербайджане планируется определить уполномоченный орган, который будет заниматься выявлением детей, находящихся в трудных жизненных условиях.

    Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О социальной службе" предлагается внести новую статью на основе недавно подготовленного законопроекта "О правах ребенка".

    Соответствующие поправки были обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В документе отмечается, что дети, находящиеся в трудных жизненных условиях, в отличие от взрослых, обладают более ограниченными возможностями к самозащите и самостоятельному обращению за помощью. В связи с этим при их выявлении требуется принятие срочных и неотложных мер, за реализацию которых будет отвечать конкретный уполномоченный орган.

    Исходя из этого, планируется включение новых норм в закон "О социальной службе", а также в Положение о комиссиях по защите прав детей.

    Согласно поправкам, комиссии по защите прав детей будут определены в качестве органов, выявляющих детей, находящихся в трудных жизненных условиях (за исключением детей, лишенных родительской опеки).

    В функции комиссий войдет установление фактов наличия у детей инвалидности, безнадзорности несовершеннолетних или их нахождения в социально опасном положении, утраты способности к самообслуживанию вследствие болезни или инвалидности, а также отсутствия трудоспособных родственников или законных представителей, способных обеспечить уход и необходимую помощь ребенку или семье.

    Напомним, что согласно проекту нового закона "О правах ребенка", государственные органы, органы местного самоуправления и неправительственные организации, осуществляющие контроль за реализацией прав детей, будут проводить профилактическую работу с детьми, находящимися в трудных жизненных условиях, и их семьями, а также оказывать им необходимую поддержку.

    Милли Меджлис защита детей права ребенка
    Azərbaycanda çətin həyat şəraitindəki uşaqları aşkarlayacaq qurum müəyyənləşir

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей