В Азербайджане усилят меры по защите детей в трудной жизненной ситуации

В Азербайджане планируется определить уполномоченный орган, который будет заниматься выявлением детей, находящихся в трудных жизненных условиях.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О социальной службе" предлагается внести новую статью на основе недавно подготовленного законопроекта "О правах ребенка".

Соответствующие поправки были обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В документе отмечается, что дети, находящиеся в трудных жизненных условиях, в отличие от взрослых, обладают более ограниченными возможностями к самозащите и самостоятельному обращению за помощью. В связи с этим при их выявлении требуется принятие срочных и неотложных мер, за реализацию которых будет отвечать конкретный уполномоченный орган.

Исходя из этого, планируется включение новых норм в закон "О социальной службе", а также в Положение о комиссиях по защите прав детей.

Согласно поправкам, комиссии по защите прав детей будут определены в качестве органов, выявляющих детей, находящихся в трудных жизненных условиях (за исключением детей, лишенных родительской опеки).

В функции комиссий войдет установление фактов наличия у детей инвалидности, безнадзорности несовершеннолетних или их нахождения в социально опасном положении, утраты способности к самообслуживанию вследствие болезни или инвалидности, а также отсутствия трудоспособных родственников или законных представителей, способных обеспечить уход и необходимую помощь ребенку или семье.

Напомним, что согласно проекту нового закона "О правах ребенка", государственные органы, органы местного самоуправления и неправительственные организации, осуществляющие контроль за реализацией прав детей, будут проводить профилактическую работу с детьми, находящимися в трудных жизненных условиях, и их семьями, а также оказывать им необходимую поддержку.