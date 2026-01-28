Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 11:33
    В Баку 85% поездок в автобусах оплачиваются безналично

    В Баку и пригородах за последние четыре года пассажиропоток в автобусных перевозках увеличился более чем на 67 млн человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 гг.

    По его словам, одновременно существенно расширилась сеть автобусов с безналичной системой оплаты проезда.

    "На сегодняшний день количество автобусов с безналичной оплатой достигло 1 800 единиц, тогда как в 2022 году их было около 1 000", - отметил Рзаев.

    Рзаев также отметил рост числа автобусов, ежедневно выходящих на линии. "Если в 2022 году на маршруты выходили 1 720 автобусов, в 2023 году - 1 950, в 2024 году - 2 160, то в настоящее время этот показатель приблизился к 2 300", - сообщил он.

    Кроме того, по словам главы агентства, доля безналичной оплаты проезда в общественном транспорте достигла 85%, а удельный вес экологически чистых автобусов составляет 55%.

    Анар Рзаев автобусы пассажиропоток безналичная оплата
    AYNA: "Son 4 ildə Bakı və şəhər ətrafında sərnişindaşıma 67 milyon nəfərdən çox artıb"

    Лента новостей