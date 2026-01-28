Казахстан направил в OFAC письмо по вопросу о выкупе доли "ЛУКОЙЛ" в совместных проектах

Казахстан отправил обращение в OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) по вопросу о выкупе доли "ЛУКОЙЛ" в совместных проектах.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"При реализации активов "ЛУКОЙЛ" в Казахстане у нас есть предусмотренное законодательством преимущественное право, осуществить свое право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC министерство энергетики направило", - сказал он.

По его словам, ведомство рассматривает варианты выкупа доли, которые не обязательно будут привязаны к оплате в денежной форме.

"Есть различные формы выкупа этого пакета акций, в том числе какой-то отложенный платеж или за счет выручки от продаж сырья. Очень много вариантов есть и мы рассматриваем все", - подчеркнул министр.

В декабре прошлого года Аккенженов заявлял, что Казахстан обладает приоритетным правом на выкуп активов "ЛУКОЙЛ" в республике в соответствии с законодательством страны.

"ЛУКОЙЛ" был включен в санкционный список США 22 октября 2025 года. Затем OFAC, зная о потенциальных усилиях по продаже зарубежных активов российской компании незаблокированным юрлицам, выпустил лицензию до 13 декабря. Разрешенные виды деятельности включают проведение переговоров по условиям окончательных соглашений, финансовую, юридическую проверку, привлечение сторонних советников и консультантов.

Отметим, что Британия разрешила операции с международными активами ЛУКОЙЛ до 26 февраля. OFAC продлил до 29 апреля 2026 года возможность работы зарубежных АЗС российской компании. Ряд зарубежных проектов компании получили исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения месторождений "Тенгиз" и "Карачаганак", а также Каспийский трубопроводный консорциум.