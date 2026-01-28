Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане меняются правила присвоения имени ребенку и получения им гражданства

    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 11:48
    В Азербайджане меняются правила присвоения имени ребенку и получения им гражданства

    В Азербайджане меняются правила присвоения имени ребенку и получения им гражданства.

    Как сообщает Report, соответствующие положения отражены в новом проекте закона "О правах ребенка", который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

    Согласно законопроекту, каждый ребенок после рождения подлежит обязательной регистрации в соответствии с Семейным кодексом. Ребенок получает гражданство Азербайджана, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 закона "О гражданстве Азербайджанской Республики" - в частности, если оба родителя являются иностранцами либо один родитель иностранец, а другой не имеет гражданства.

    Также в документе закрепляется, что имя ребенку будет присваиваться в соответствии с требованиями Семейного кодекса.

    Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на предотвращение похищения детей, торговли ими и их незаконного перемещения, независимо от целей, форм и методов таких действий.

    Милли Меджлис получение гражданства закон Семейный кодекс Азербайджана
    Azərbaycanda uşağın vətəndaşlıq və ad almaq hüququ dəyişdirilir
    Azerbaijan changing rules for naming children, granting them citizenship

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей