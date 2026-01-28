Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане пересмотрят имущественные права детей

    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 11:35
    В Азербайджане пересмотрят имущественные права детей

    В Азербайджане предлагается обновить подход к регулированию имущественных прав детей.

    Как сообщает Report, соответствующие положения включены в новый проект закона "О правах ребенка", вынесенный на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

    Согласно законопроекту, ребенок будет обладать правом собственности на доходы, получаемые им на законных основаниях, включая алименты, стипендии, пенсии, пособия, а также на имущество, приобретенное по наследству, в дар или за счет его собственных средств.

    Отмечается, что порядок управления имуществом ребенка и его право распоряжаться этим имуществом с учетом наилучших интересов несовершеннолетнего будут регулироваться нормами Гражданского и Семейного кодексов.

    В настоящее время действующее законодательство в основном закрепляет за ребенком право на наследование и содержание за счет имущества родителей, в том числе в случаях признания родителей безвестно отсутствующими или умершими. Новые изменения расширяют и более четко формулируют имущественные права детей.

    Милли Меджлис права детей
    Azərbaycanda uşaqların əmlak hüququ yenidən formalaşdırılır

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей