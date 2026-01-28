В Азербайджане пересмотрят имущественные права детей

В Азербайджане предлагается обновить подход к регулированию имущественных прав детей.

Как сообщает Report, соответствующие положения включены в новый проект закона "О правах ребенка", вынесенный на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, ребенок будет обладать правом собственности на доходы, получаемые им на законных основаниях, включая алименты, стипендии, пенсии, пособия, а также на имущество, приобретенное по наследству, в дар или за счет его собственных средств.

Отмечается, что порядок управления имуществом ребенка и его право распоряжаться этим имуществом с учетом наилучших интересов несовершеннолетнего будут регулироваться нормами Гражданского и Семейного кодексов.

В настоящее время действующее законодательство в основном закрепляет за ребенком право на наследование и содержание за счет имущества родителей, в том числе в случаях признания родителей безвестно отсутствующими или умершими. Новые изменения расширяют и более четко формулируют имущественные права детей.