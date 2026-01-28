Суд по делу о пожаре с гибелью семи младенцев: врачей не допустили к детям

В Баку продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре, в результате которого погибли семь новорожденных.

Как сообщает Report, процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В ходе заседания показания дал старший инспектор Государственной службы пожарного надзора Акшин Самедов. Он сообщил, что до ноября 2023 года в центре регулярно проводились проверки, организовывались теоретические занятия по пожарной безопасности и ночные инспекции, а выявленные нарушения оформлялись протоколами.

Адвокат обвиняемой, экс-директора центра Мехрибан Абасгулиевой, ходатайствовал о вызове в суд медперсонала, занимавшегося госпитализацией младенцев в другие больницы. По его словам, несмотря на доставку детей в Клинический медицинский центр, врачей не допустили к младенцам и не позволили оказать им медицинскую помощь, что, по утверждению защиты, стало причиной их гибели.

Ходатайство судом удовлетворено не было.

Очередное заседание назначено на 4 февраля.

Напомним, что пожар в административном здании Республиканского перинатального центра произошел 9 января 2024 года. По факту происшествия Генпрокуратура возбудила уголовное дело по различным статьям УК, расследование было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В результате пожара, возникшего в палате отделения интенсивной терапии новорожденных на 4-ом этаже, погибли 7 младенцев, 4 человека получили ранения, а учреждению был причинен материальный ущерб на сумму 361 тыс. манатов.

Выявлены обоснованные подозрения в том, что после назначения Абасгулиевой директором 27 декабря 2022 года, она вдвое увеличила количество принимаемых пациентов без учета ресурсов и потенциала медучреждения, что привело к перегрузке электросети и, в конечном итоге, к пожару.

Также следствие установило, что несмотря на проведенные МЧС проверки и выявленные нарушения правил пожарной безопасности, в частности неисправность автоматической пожарной сигнализации, нерабочее состояние внутренних пожарных кранов и недостатки в электрохозяйстве, директор Абасгулиева, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и начальник отдела обеспечения Эльнур Ахмедли не устранили эти нарушения.

Мехрибан Абасгулиева обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Мустафаев и Ахмедли привлечены в качестве обвиняемых по статье 225.3 УК.