Завершается подготовка проекта брутто-контракта для общественного транспорта Баку и Абшерона

Подготовка проекта по системе "брутто-контракта" для общественного транспорта в Баку и на Абшероне находится на финальной стадии разработки.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

"Главная цель этого контракта - обеспечить функционирование автобусных маршрутов в соответствии с установленным графиком", - сказал Гумметов.

Он отметил, что в настоящее время обновление автобусного парка в стране имеет важное значение: "Количество автобусов увеличивается. Однако вместе с этим проводится работа по переводу отношений с перевозчиками, осуществляющими эксплуатацию этих автобусов, на совершенно новый уровень. Мы уже приняли решение о переходе на модель "брутто-контракта", и в этом направлении сделаны первые шаги. Это означает, что перевозчик больше не будет зависеть от собранного дохода (то есть от количества пассажиров). Его основной задачей будет перевозка пассажиров по установленному графику. Государство же будет оплачивать перевозчику в зависимости от пройденных километров".

По его словам, такая модель позволит как повысить качество обслуживания, так и обеспечить финансовую устойчивость перевозчиков.

Гумметов отметил, что внедрение системы окажет прямое положительное влияние на условия работы водителей и повысит дисциплину в их деятельности: "Уже уйдут в прошлое "обгоны", совершаемые для сбора пассажиров на дорогах, или ненужные ожидания на остановках. Потому что доход перевозчика будет зависеть не от количества пассажиров, а от качества обслуживания и соблюдения графика".