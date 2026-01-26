В Китае предостерегли жителей от контента с восхвалением западной культуры

Китайские власти предостерегают жителей от вредоносного контента в интернете, воспевающего образ жизни других стран и западную культуру.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

"Восхваление иностранной и принижение национальной культуры: некоторые создатели контента в социальных сетях старательно повествуют об "изысканной цивилизации" и "зарубежном образе жизни", формируют рамки для сравнения, подчеркивающие преимущества и затушевывающие слабые стороны [обстановки в других странах]", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в WeChat.

В нем уточняется, что создатели подобного контента намеренно "фильтруют" информацию и используют "постановочные сценарии", чтобы создать приукрашенный образ жизни за рубежом. Кроме того, подобное творчество зачастую "игнорирует достижение внутреннего развития" Китая, "намеренно преувеличивает или даже выдумывает недостатки".

"Их цель - сформировать в социальных сетях искаженное представление о том, что "за границей Луна круглее", и тем самым создать благодатную почву для "мягкого вторжения" западных идеологий", - комментирует МГБ.