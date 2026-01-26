Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $5 000 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:03 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 007,5 за тройскую унцию (+0,49%).

К 03:14 бакинскому времени стоимость золота ускорила рост и находилась на отметке $5 020,7 за тройскую унцию (+0,75%).