    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 04:17
    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $5 000 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 03:03 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 007,5 за тройскую унцию (+0,49%).

    К 03:14 бакинскому времени стоимость золота ускорила рост и находилась на отметке $5 020,7 за тройскую унцию (+0,75%).

    золото драгоценные металлы
