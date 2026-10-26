Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана
- 26 октября, 2026
- 12:39
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана, Народного художника Фархада Халилова с 80-летием.
Как передает Report, в поздравлении говорится:
"Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову. Уважаемый Фархад муаллим! Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных! С глубоким уважением и любовью, MEHRİBAN".
✔Bu gün Xalq rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilovun 80 yaşı tamam olur. Hörmətli Fərhad müəllim! Sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayıram! Çoxillik əməyinizə, incəsənətə sədaqətlə xidmətinizə, ənənələrlə zəngin olan Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına verdiyiniz böyük töhfələrə görə çox sağ olun! Uca Allah Sizi və doğmalarınızı qorusun! Dərin hörmət və sevgilərlə, MEHRİBAN ✔On this day, Farhad Khalilov, People’s Artist and Chair of the Union of Artists of Azerbaijan, turns 80. Dear Mr. Khalilov! I wholeheartedly congratulate you on your 80th anniversary! I wish you robust health and long life! Thank you very much for your many years of dedicated work, your commitment to art, and your outstanding contributions made to the visual arts of Azerbaijan which is so rich by its traditions! May the Almighty bless you and your loved ones! With deep respect and affection, MEHRIBAN ✔Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову. Уважаемый Фархад муаллим! Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных! С глубоким уважением и любовью, MEHRİBAN— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) October 26, 2026