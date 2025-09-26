Лига Европы: Проведено еще девять встреч 1-го тура общего этапа

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 26 сентября, 2025
    В рамках основного этапа Лиги Европы УЕФА состоялось еще девять встреч 1-го тура.

    Как сообщает Report, результативным оказался матч между греческим "Панатинаикосом" и "Янг Бойз" из Швйцарии, где греки в гостях одержали уверенную победу со счетом 1:4. Французский "Лилль" дома обыграл норвежский "Бранн" - 2:1.

    Лига Европы УЕФА

    Групповой этап

    I тур

    24 сентября

    20:45. "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния) - 0:1

    20:45. "Лилль" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) - 2:1

    23:00. "Астон Вилла" (Англия) - "Болонья" (Италия) - 1:0

    23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Панатинаикос" (Греция) - 1:4

    23:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Порту" (Португалия) - 0:1

    23:00. "Утрехт" (Нидерланды) – "Лион" (Франция) - 0:1

    23:00. "Ференцварош" (Венгрия) – "Виктория" (Чехия) - 1:1

    23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) – "Генк" (Бельгия) - 0:1

    23:00. "Штутгарт" (Германия) – "Сельта" (Испания) - 2:1

    Отметим, что первые девять встреч 1-го тура общего этапа прошли в ночь на четверг по бакинскому времени.

    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilib

