Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilib
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 00:59
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin I turunda daha 9 oyun keçirilib.
"Report" oyunların yekun nəticələrini təqdim edir.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
"Qou Ehed İqlz" (Niderland) - FCSB (Rumıniya) - 0:1
"Lill" (Fransa) - "Brann" (Norveç) - 2:1
"Aston Villa" (İngiltərə) - "Bolonya" (İtaliya) - 1:0
"Yanq Boyz" (İsveçrə) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) - 1- 4
"Zaltsburq" (Avstriya) – "Portu" (Portuqaliya) - 0:1
"Utrext" (Niderland) – "Lion" (Fransa) - 0:1
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya) - 1-1
"Reyncers" (Şotlandiya) – "Genk" (Belçika) – 0:1
"Ştutqart" (Almaniya) – "Selta" (İspaniya) - 2:1
Qeyd edək ki, I turun digər 9 qarşılaşması 24 sentyabr tarixində baş tutub.
