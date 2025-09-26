İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilib

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 00:59
    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilib

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin I turunda daha 9 oyun keçirilib.

    "Report" oyunların yekun nəticələrini təqdim edir.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    "Qou Ehed İqlz" (Niderland) - FCSB (Rumıniya) - 0:1

    "Lill" (Fransa) - "Brann" (Norveç) - 2:1

    "Aston Villa" (İngiltərə) - "Bolonya" (İtaliya) - 1:0

    "Yanq Boyz" (İsveçrə) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) - 1- 4

    "Zaltsburq" (Avstriya) – "Portu" (Portuqaliya) - 0:1

    "Utrext" (Niderland) – "Lion" (Fransa) - 0:1

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya) - 1-1

    "Reyncers" (Şotlandiya) – "Genk" (Belçika) – 0:1

    "Ştutqart" (Almaniya) – "Selta" (İspaniya) - 2:1

    Qeyd edək ki, I turun digər 9 qarşılaşması 24 sentyabr tarixində baş tutub.

    Лига Европы: Проведено еще девять встреч 1-го тура общего этапа

    Son xəbərlər

    02:14

    Putin Paşinyanla görüşüb

    Region
    01:43

    ABŞ Serbiyanın ən böyük enerji şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    01:17

    Tramp və Ərdoğan "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər

    Region
    01:10

    Tramp Türkiyənin Rusiyadan neft almasını dayandırmağa hazır olduğunu iddia edib

    Digər ölkələr
    00:59

    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilib

    Futbol
    00:12

    Rütte Rusiya təyyarələri barədə: NATO ölkələri ekstremal tədbirlərə əl ata bilərlər

    Digər ölkələr
    23:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar artıq İrəvana taksi ilə gələcəklər

    Daxili siyasət
    23:37

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında 2 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    23:35

    Li Çje Men: Şimali Koreya ABŞ-yə zərbə endirməyə qadir raket yaratmağa yaxındır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti