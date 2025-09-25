В Лиге Европы УЕФА стартовал групповой этап.

Как передает Report, в первый день 1-го тура состоялись 9 матчей.

"Фенербахче" сыграл в гостях с "Динамо", а "Бетис" принимал "Ноттингем Форест".

Лига Европы УЕФА - групповой этап - 1-й тур - 24 сентября

20:45. ПАОК (Греция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:0

20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0

23:00. "Динамо" (Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 3:1

23:00. "Бетис" (Испания) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 2:2

23:00. "Брага" (Португалия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:0

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

23:00. "Фрайбург" (Германия) - "Базель" (Швейцария) - 2:1

23:00. "Ницца" (Франция) - "Рома" (Италия) - 1:2

23:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Мальмё" (Швеция) - 1:2