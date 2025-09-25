Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Лиге Европы УЕФА стартовал групповой этап

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 01:07
    В Лиге Европы УЕФА стартовал групповой этап

    В Лиге Европы УЕФА стартовал групповой этап.

    Как передает Report, в первый день 1-го тура состоялись 9 матчей.

    "Фенербахче" сыграл в гостях с "Динамо", а "Бетис" принимал "Ноттингем Форест".

    Лига Европы УЕФА - групповой этап - 1-й тур - 24 сентября

    20:45. ПАОК (Греция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:0

    20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0

    23:00. "Динамо" (Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 3:1

    23:00. "Бетис" (Испания) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 2:2

    23:00. "Брага" (Португалия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:0

    23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

    23:00. "Фрайбург" (Германия) - "Базель" (Швейцария) - 2:1

    23:00. "Ницца" (Франция) - "Рома" (Италия) - 1:2

    23:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Мальмё" (Швеция) - 1:2

    Лига Европы УЕФА групповой этап футбол
    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" səfərdə məğlub olub, "Roma" qalib gəlib

    Последние новости

    01:56

    Азербайджан и Доминикана отменили визы для дипломатов и официальных лиц

    Внешняя политика
    01:37

    Гутерриш призвал к запрету автономного летального оружия

    Другие страны
    01:36
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    01:21
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Бенина

    Внешняя политика
    01:07

    В Лиге Европы УЕФА стартовал групповой этап

    Футбол
    00:58
    Фото

    Азербайджан и Мальдивы освободили граждан с обычными паспортами от визовых требований на взаимной основе

    Внешняя политика
    00:30
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с учредителем, председателем и генеральным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners

    Внешняя политика
    00:12

    Израиль потребовал от Сирии демилитаризации части страны и гарантий друзам

    Другие страны
    23:57

    Главы МИД Армении и Ливана обсудили Вашингтонские договоренности и "Маршрут Трампа"

    В регионе
    Лента новостей