    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 14:26
    Hyundai отзовет более 50 тыс. автомобилей

    Компания Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей в США из-за дефекта жгута проводов подключения прицепа, который может вызвать короткое замыкание и пожар.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

    "В качестве меры предосторожности владельцам машин рекомендовали парковаться на улице и подальше от зданий до завершения ремонта. Дилеры бесплатно заменят жгут проводов прицепа", - добавили в NHTSA.

    Ранее Hyundai объявлял об отзыве 135 386 автомобилей Santa Fe в США. Дело в том, что в автомобилях неправильно установлен стартер, что в будущем может привести к короткому замыканию при аварии и вызвать возгорание.

