Hyundai отзовет более 50 тыс. автомобилей
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 14:26
Компания Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей в США из-за дефекта жгута проводов подключения прицепа, который может вызвать короткое замыкание и пожар.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
"В качестве меры предосторожности владельцам машин рекомендовали парковаться на улице и подальше от зданий до завершения ремонта. Дилеры бесплатно заменят жгут проводов прицепа", - добавили в NHTSA.
Ранее Hyundai объявлял об отзыве 135 386 автомобилей Santa Fe в США. Дело в том, что в автомобилях неправильно установлен стартер, что в будущем может привести к короткому замыканию при аварии и вызвать возгорание.
