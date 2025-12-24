На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО

На участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Сарай Абшеронского района, произошло возгорание в маршрутном автобусе.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что возгорание в автобусе было ликвидировано пожарно-спасательными силами МЧС.

Пострадавших нет.

13:20

Рядом с Сарайским постом дорожной полиции горит маршрутный автобус номер 9.

Об этом сообщает местное бюро Report.

Информация о причинах возгорания уточняется.