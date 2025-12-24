На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Происшествия
    • 24 декабря, 2025
    • 13:57
    На участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Сарай Абшеронского района, произошло возгорание в маршрутном автобусе.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Сообщается, что возгорание в автобусе было ликвидировано пожарно-спасательными силами МЧС.

    Пострадавших нет.

    Рядом с Сарайским постом дорожной полиции горит маршрутный автобус номер 9.

    Об этом сообщает местное бюро Report.

    Информация о причинах возгорания уточняется.

